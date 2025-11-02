Terribile frontale con l' autobotte dei pompieri | morto un giovane e diversi feriti

Una notizia terribile arriva purtroppo dalla vicina provincia di Bergamo. Nella mattinata di oggi (domenica 2 novembre), sulla Provinciale 671 tra Nembro e Albino in Val Seriana, un violento scontro frontale ha coinvolto un’autobotte dei Vigili del Fuoco e una macchina con a bordo cinque persone. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

