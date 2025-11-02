Terreno trasformato in discarica abusiva | nell' area anche rifiuti speciali e pericolosi scatta il sequestro

Baritoday.it | 2 nov 2025

Un terreno di circa 900 metri quadri trasformato in una discarica abusiva, anche per rifiuti speciali e pericolosi, in alcuni casi smaltiti illecitamente attraverso la combustione. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto del Gruppo Carabinieri. 🔗 Leggi su Baritoday.it

