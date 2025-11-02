Terremoto oggi in Emilia-Romagna scosse nella notte nel Parmense
Parma, 2 novembre 2025 – Lievi scosse di terremoto, di magnitudo 3.2 e 2.5, sono state rilevate poco dopo la mezzanotte dall’ Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in Emilia Romagna, in provincia di Parma. L’epicentro si trova nel paese di Corniglio, un centro montano medioevale con poco più di 1700 abitanti, a 43 chilometri dalle città di Parma e di Carrara. Il sisma si è verificato a una profondità di 9 Km, a 7 Km da Monchio delle Corti, a 9 Km da Berceto e a 10 Km da Palanzano. Diversi utenti sui social dichiarano di aver avvertito la scossa più forte, che è stata di breve durata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
