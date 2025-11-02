Terremoto oggi in Afghanistan scossa di magnitudo 6.3 nel nord del Paese
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito oggi (intorno all'1.30 della notte tra domenica e lunedì ora locale) il nord dell’Afghanistan. Lo riporta l’Istituto geologico statunitense (Usgs). Il sisma si è verificato a Kholm, vicino alla città di Mazar-e-Sharif, nella provincia di Balkh, a una profondità di 10 chilometri, ha precisato l’Usgs. Scosse . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
