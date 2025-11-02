Terremoto nei Campi flegrei | due scosse avvertite anche a Napoli
Due scosse di terremoto, a distanza abbastanza ravvicinata, si sono verificate nei Campi flegrei. I sismografi hanno fatto segnare un primo sisma alle 15 e 51 di magnitudo 2.1 alla profondità di tre chilometri con epicentro proprio nella zona flegrea. Una seconda scossa è stata registrata dagli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
