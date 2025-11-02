Terremoto in Italia scossa poco fa! È iniziato lo sciame sismico
Un suono, spesso impercettibile, che precede di un attimo il tremore. Una vibrazione profonda che sale dal sottosuolo, trasmettendo un senso di immediata e inspiegabile allerta. Per un istante, gli oggetti familiari sembrano prendere vita con un movimento improvviso, un breve ma intenso sussulto che fa scattare l’adrenalina. La gente si ferma, si guarda negli occhi, cercando la conferma che quel che è accaduto non sia solo un’illusione. È il segnale inequivocabile che la terra ha ricominciato a muoversi, un fenomeno naturale che riporta alla memoria la forza indomabile degli elementi e la fragilità della quiete. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Terremoto di San Giuliano di Puglia scosse il popolo italiano e non solo. Fu tra i primi eventi di carattere nazionale a mettere in rilievo l'importanza degli psicologi dell'emergenza, proprio per la delicatezza data dal crollo di una scuola durante l'orario di lezio - facebook.com Vai su Facebook
[DATI $RIVISTI] $terremoto ML 2.6 ore 02:40 IT del 26-10-2025 a 2 km NE Marradi (FI) Prof= 7.6 Km $INGV_44524632 - X Vai su X
Scossa di terremoto avvertita a Roma e ai Castelli Romani: sisma di magnitudo 3.3 nel litorale laziale - 3 è avvenuto nella zona Costa Laziale (Roma), alle ore 22:47:46 (UTC +01:00) ora italiana in data ... fanpage.it scrive
Terremoto oggi in Emilia-Romagna, scosse nella notte nel Parmense - Sisma avvertito dalla popolazione: si è verificato a una profondità di 9 km con epicentro a Corniglio, in Appennino. Da ilrestodelcarlino.it
Nuova scossa di terremoto in Irpinia: paura a poco meno di un mese dall’anniversario del sisma del 1980 - Centinaia di chiamate ai Vigili del Fuoco, ma nessun danno rilevato. Riporta casertaweb.com