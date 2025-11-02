Terremoto fortissimo scossa di magnitudo 6.3!

Un forte terremoto ha colpito il nord dell’ Afghanistan, facendo tremare un’area vasta tra la provincia di Balkh e la capitale Kabul. La scossa principale, di magnitudo 6.3, è stata registrata nella zona di Kholm, non lontano da Mazar-e-Sharif, una delle città più popolose del Paese. La profondità ipocentrale, stimata intorno ai 10 chilometri secondo lo USGS, rende il sisma particolarmente insidioso per la popolazione e per le strutture non antisismiche diffuse nell’area. Le vibrazioni sono state avvertite chiaramente anche a centinaia di chilometri di distanza, fino a Kabul, dove molti cittadini hanno riferito di aver sentito mobili e pareti oscillare per diversi secondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

