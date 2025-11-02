Terremoto di magnitudo 3.2 in Appennino | epicentro a Corniglio

Parmatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata da l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a mezzanotte e un minuto di domenica 2 novembre con  epicentro a 2 chilometri da Corniglio. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

