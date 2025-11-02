Terremoto di magnitudo 3.2 in Appennino | epicentro a Corniglio
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata da l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a mezzanotte e un minuto di domenica 2 novembre con epicentro a 2 chilometri da Corniglio. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Terremoto su Litorale Romano. Magnitudo 3.3. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
#Terremoto #Filippine, un sisma di magnitudo 6.0 scuote #Mindanao, paura tra i residenti - X Vai su X
Terremoti, scossa di magnitudo 3.0 all'Abetone - Il sisma, registrato alle 15:25 da Ingv a 13 km di profondità, è stato percepito ... Da ansa.it
Terremoto oggi: una scossa di 3.0 ha fatto tremare l’Appenino emiliano - Modena, 4 settembre 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Terremoto, sciame sismico nell'Avellinese: magnitudo 3.1 - L'epicentro a Montefredane dove si sono registrate altre due scosse, nella notte e di primo mattino ... Da msn.com