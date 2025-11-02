Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato avvertito con forte intensità ad Anzio e ha fatto tremare anche Roma, l'epicentro al largo della costa laziale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Terremoto ad Anzio sentito anche a Roma, paura nella notte: scossa di magnitudo 3.3