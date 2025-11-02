Terre rare raggiunto l' accordo tra Cina e Europa Tregua di un anno dopo l' intesa Xi-Trump

L?Europa respira. Almeno quella, dal comparto auto alla difesa, passando per l?alta tecnologia dell?ottica e dell?elettronica, che ha bisogno delle terre rare per.

