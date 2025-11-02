Una soluzione momentanea, ma sempre meglio di niente. Così la Cina ha sospeso per 12 mesi le restrizioni all’export di terre rare verso l’Unione Europea, aprendo una vera e propria tregua commerciale che coinvolge i produttori di chip e fa tirare un sospiro di sollievo al settore dell’automotive. Almeno per ora. L’intesa è stata raggiunta dopo giorni di negoziati tra Bruxelles e Pechino, immediatamente successivi al vertice tra Xi Jinping e Donald Trump in Corea del Sud. L’accordo tra Cina ed Europa consente a quest’ultima di evitare un blocco alle forniture di materie prime critiche, indispensabili per il settore automobilistico, ma anche per la difesa e la transizione verde. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Terre rare, fine del blocco tra Cina e Ue: tregua commerciale per 12 mesi