Terre rare fine del blocco tra Cina e Ue | tregua commerciale per 12 mesi
Una soluzione momentanea, ma sempre meglio di niente. Così la Cina ha sospeso per 12 mesi le restrizioni all’export di terre rare verso l’Unione Europea, aprendo una vera e propria tregua commerciale che coinvolge i produttori di chip e fa tirare un sospiro di sollievo al settore dell’automotive. Almeno per ora. L’intesa è stata raggiunta dopo giorni di negoziati tra Bruxelles e Pechino, immediatamente successivi al vertice tra Xi Jinping e Donald Trump in Corea del Sud. L’accordo tra Cina ed Europa consente a quest’ultima di evitare un blocco alle forniture di materie prime critiche, indispensabili per il settore automobilistico, ma anche per la difesa e la transizione verde. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
