Terranova apre uno store a Le Cotoniere quasi pronta intanto l' area food
Quasi completata l'area food de Le Cotoniere di Fratte. Intanto, nell'area dello shopping, spunta un nuovo grande store di Terranova. A breve, i cittadini che si recheranno nel centro commerciale potranno usufruire anche di nuovi locali e ristoranti aperti nella zona nuova dedicata.foto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
