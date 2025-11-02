Terranova apre uno store a Le Cotoniere quasi pronta intanto l' area food

Salernotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi completata l'area food de Le Cotoniere di Fratte. Intanto, nell'area dello shopping, spunta un nuovo grande store di Terranova. A breve, i cittadini che si recheranno nel centro commerciale potranno usufruire anche di nuovi locali e ristoranti aperti nella zona nuova dedicata.foto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Terranova Apre Store Cotoniere