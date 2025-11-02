Terni Volley Academy esordio casalingo da record | social ‘impazziti’ e ‘GoDragons’ trend di Ognissanti
Un esordio casalingo ‘boom’ per il Terni Volley Academy. I ragazzi di coach Giombini hanno ceduto l’intera posta in palio al Campobasso, capace di imporsi per 3-1. Tuttavia è stato un pomeriggio di festa sugli spalti del PalaTerni dato che, oltre mille spettatori (tra paganti ed abbonati) hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
#godragons #ternivolleyacademy - X Vai su X
Dalla Serie A3 Credem Banca EnergyTime Campobasso batte Terni Volley Academy nella 2ª giornata del Girone Blu 2ª giornata Andata – 2 novembre 2025 Regular Season Serie A3 Credem Banca – Girone Blu Terni Volley Academy – EnergyTime Cam - facebook.com Vai su Facebook
Terni Volley Academy, storico esordio: oltre mille spettatori e fan da tutta Italia per Javier Martinez GALLERIA FOTOGRAFICA - Alle 18 di sabato 1 novembre il Terni Volley Academy farà il suo debutto al PalaTerni, dopo aver conquistato il primo punto della stagione contro il Sabaudia ... Lo riporta today.it
Terni Volley: i Dragons all'esordio al Pala Terni contro la Energy Time Campobasso - Domani sabato 1° novembre la squadra allenata Leondino Giombini (nella foto con Francesco Biribanti), dopo la sconfitta inaugu ... Lo riporta sporterni.it
C'è anche la spinta de "Li bardasci" per l'esordio in A della Terni Volley - Dimenticate queste denominazioni che rendono omaggio ad una esterofilia linguistica per identificare i gruppi del tifo organizzato nello sport. Come scrive ilmessaggero.it