Terni Volley Academy esordio casalingo da record | social ‘impazziti’ e ‘GoDragons’ trend di Ognissanti

Ternitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esordio casalingo ‘boom’ per il Terni Volley Academy. I ragazzi di coach Giombini hanno ceduto l’intera posta in palio al Campobasso, capace di imporsi per 3-1. Tuttavia è stato un pomeriggio di festa sugli spalti del PalaTerni dato che, oltre mille spettatori (tra paganti ed abbonati) hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

