Terni sospesa l’attività imprenditoriale di una rosticceria | venti chili di alimenti scaduti e due lavoratori irregolari
Una mirata attività di controllo finalizzata al contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo ed alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e del nucleo antisofisticazione di Perugia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
