Terni operazione ‘Movida sicura’ nella serata di Ognissanti | ventinove sanzioni ed un avviso orale

Ternitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un servizio articolato di controllo al territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dei comportamenti pericolosi legati alla movida. L’operazione ‘Alto Impatto – Movida sicura’ ha visto impegnate le pattuglie della polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Prisco, a Terni operazione antidroga di grande valore - "Un plauso alle donne e agli uomini della Questura di Terni e dello Sco della Polizia di Stato per la brillante operazione condotta oggi contro un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga, che ... Si legge su ansa.it

Terni. Nuovo stadio, ultimo step: la palla passa al Consiglio - TERNI Operazione propedeutica alla firma della convenzione e, soprattutto, all'avvio dei lavori per il nuovo stadio Libero Liberati. Segnala ilmessaggero.it

Terni, dal carcere gli ordini ai pusher: 17 arresti, 31 indagati e quasi sei chili di droga sequestrati - Sotto sequestro, nell’ambito dell’operazione della sezione antidroga della Mobile ternana ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Operazione 8216movida Sicura8217