Terni Michela Bordoni | Primi in Italia per numero di attività culturali e spettacoli Città viva e coraggiosa
“Mentre l’Umbria, secondo l’ultimo rapporto di Unioncamere e Tagliacarne, si ferma registrando una delle peggiori performance economiche del Paese, Terni emerge come una luce accesa nel panorama regionale: è prima in Italia per numero di attività culturali e spettacoli in rapporto alla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PUNTO DI VISTA.. Stasera 30 ottobre giovedì ore 21 AM Terni Television ! Tema: lo sport come strumento di inclusione. Conducono Michela Magnatti e Barbara Testa. Il canale è l'84. - facebook.com Vai su Facebook