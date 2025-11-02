Terni Jean Marc Diomande atleta per amore | Passione sacrifici e sorrisi Ai ragazzi cerco di trasmettere i valori dello sport
Un sorriso che ‘contagia’ e diffonde con estrema quanto efficace semplicità. E’ stato il protagonista assoluto delle ultime due gare cittadine Jean Marc Diomande. Il portacolori di #Iloverun Athletic si è imposto al Circuito dell’Acciaio e Porta un amico pianteremo un albero, entrambe per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
Terni: Jean Marc Diomande domina ancora il Circuito dell’Acciaio - X Vai su X
A Perugia i campionati regionali staffette L'#iloverun Athletic Terni in pista con due squadre Ragazze e una Esordienti 10M Le Ragazze impegnate nella 4x100 e nella 100+200+300+400 sono Melissa Baglioni, Sara Bordoni, Emma Capotosti, Vittoria Galigali, - facebook.com Vai su Facebook
Jean Marc Diomande e Fabiola Cardarelli concedono il bis al Trofeo Gole del Nera - Doppietta #iloverun Athletic Terni alla quinta edizione del Trofeo Gole del Nera organizzato dall'Avis Narni. Come scrive sporterni.it
Tutte le notizie aggiornate su Jean Marc Diomande - Keyword Giro del Lago di Piediluco Piedilucando Associazione Myricae Circolo Canottieri Piediluco Comuni di Terni Marco Schenardi Jean Marc Diomande Daniele Chiappini Manuela Piccini Amatori Podistica ... Scrive corrieredellumbria.it
49° Circuito dell'Acciaio: vincono Jean Marc Diomande e Silvia Tamburi - Dominio del favorito della vigilia, Jean Marc Diomande dell'Athletic Terni nella 49ma edizione del Circuito dell'Acciaio, rassegna organizzata dall'Amatori Podistica Terni. Segnala sporterni.it