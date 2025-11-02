Teotino: «Giocatori Juve diversi già da Brambilla. Non sappiamo cosa sia successo nello spogliatoio ma è evidente che.». L’analisi del giornalista. Il noto giornalista Gianfranco Teotino, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha offerto un’interessante analisi sul momento di profonda trasformazione che sta vivendo la Juve. Il punto focale della sua riflessione è il cambiamento di atteggiamento dei giocatori, un’inversione di rotta iniziata già prima dell’arrivo di Spalletti. Secondo Teotino, qualcosa è scattato all’interno del gruppo, un chiaro segnale di discontinuità rispetto a un passato recente opaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Teotino: «Giocatori Juve diversi già da Brambilla. Non sappiamo cosa sia successo nello spogliatoio ma è evidente che…»