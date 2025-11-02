Teotino | Giocatori Juve diversi già da Brambilla Non sappiamo cosa sia successo nello spogliatoio ma è evidente che…
Teotino: «Giocatori Juve diversi già da Brambilla. Non sappiamo cosa sia successo nello spogliatoio ma è evidente che.». L’analisi del giornalista. Il noto giornalista Gianfranco Teotino, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha offerto un’interessante analisi sul momento di profonda trasformazione che sta vivendo la Juve. Il punto focale della sua riflessione è il cambiamento di atteggiamento dei giocatori, un’inversione di rotta iniziata già prima dell’arrivo di Spalletti. Secondo Teotino, qualcosa è scattato all’interno del gruppo, un chiaro segnale di discontinuità rispetto a un passato recente opaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buona la prima per #Spalletti da allenatore della Juventus, piazzando Teun #Koopmeiners braccetto di sinistra nella difesa a tre. È quello il suo ruolo o meglio tornare a centrocampo? #Teotino: «Penso che con l’organico della #Juventus, giocare con l - facebook.com Vai su Facebook
Teotino su Koopmeiners: "Può fare il difensore che riparte con qualità" - "Non sappiamo cosa sia successo nello spogliatoio della Juventus nel corso degli ultimi mesi. Riporta tuttojuve.com
Juve, Teotino: 'Spinazzola ha una distorsione al ginocchio' - Il giornalista Gianfranco Teotino fa il punto sulla Juve ai microfoni di Radio Sportiva: "Io penso che il fatto di vedere la squadra un po' rilassata in campionato è conseguenza diretta della ... Si legge su calciomercato.com
Agente Okoro: "C'era l'Inter, ma ha scelto la Juve. Come Lookman? Sono giocatori diversi" - com, il procuratore di Alvin Okoro neo acquisto della Juventus Next Gen, Letterio Pino, racconta così l'arrivo del giocatore a Torino: "Posso iniziare col dire che Claudio ... Come scrive tuttomercatoweb.com