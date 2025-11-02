Tentativi di phishing in corso | Autostrade per l' Italia mette in guardia gli utenti
Tentativi di phishing in corso e Autostrade per l'Italia allerta gli utenti e invita a segnalare presunte truffe. Da un paio di giorni, infatti, Sono stati segnalati messaggi fraudolenti quali sms ed email che utilizzano impropriamente il nome di Autostrade per l'Italia per raccogliere dati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
