Tentativi di phishing in corso | Autostrade per l' Italia mette in guardia gli utenti

Chietitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentativi di phishing in corso e Autostrade per l'Italia allerta gli utenti e invita a segnalare presunte truffe.  Da un paio di giorni, infatti, Sono stati segnalati messaggi fraudolenti quali sms ed email che utilizzano impropriamente il nome di Autostrade per l'Italia per raccogliere dati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

