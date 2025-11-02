Tentano un furto in casa di una pensionata vengono messi in fuga dall' allarme

Tentano un furto in abitazione, ma vengono messi in fuga dall'allarme. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 1 novembre 2025, in via degli Aceri a Campoformido. I soliti ignoti, dopo aver sfondato la finestra del salotto, si sono introdotti nella casa di proprietà di una pensionata di 82 anni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Pisa, tentano il furto da 840 euro al supermercato: tre arresti - facebook.com Vai su Facebook

Tentano furto in villa, messi in fuga dal proprietario. Banditi scappano nel Napoletano dopo una colluttazione #ANSA - X Vai su X

San Vittore Olona, tenta furto in villa, scoperto grazie a un vicino fuori a buttare la spazzatura - SAN VITTORE OLONA – È stato un gesto banale, quello di portare fuori l’immondizia, a sventare un furto nella serata di giovedì 30 ottobre a San Vittore Olona. Scrive laprovinciadivarese.it

Ladri in casa, due furti a segno e uno tentato: «Ce li siamo trovati in camera» - Il quartiere San Lorenzo di Abano, a due passi dal Duomo della città termale, è stato l'obiettivo mercoledì sera (29 ottobre) di una serie ... Come scrive ilgazzettino.it

Tentano il furto in una casa, ma il marito se ne accorge: malviventi in fuga - I carabinieri sulle tracce dei ladri, messi in fuga dall'uomo che si è accorto di tre colpi sordi alla finestra ... Scrive laprovinciacr.it