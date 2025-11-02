Tentano di incendiare trattore lasciato nell' isola ecologia ma il danneggiamento fallisce
Hanno tentato di incendiare un trattore parcheggiato nell'isola ecologica di contrada Scirinda a Ribera. Il mezzo però, per fortuna, non ha riportato nessun danno. Delle indagini sul tentato danneggiamento si stanno già occupando i carabinieri della tenenza cittadina. Mistero su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
