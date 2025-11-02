Tenta di uscire da un parcheggio | precipita con l' auto per sette metri anziano in ospedale
Anziano cerca di uscire da un parcheggio e precipita con l'auto per oltre sette metri. È successo nella mattinata di domenica 2 novembre a Fossato di Vico, in via Pietro Bruschi. L'allarme è scattato intorno alle 10.45 quando l'uomo, residente a Roma, si è messo al volante e nell'uscire dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
