Tensioni nell’Atlantico Marines si esercitano a Porto Rico

Il corpo dei Marines americani ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione a Porto Rico, in un momento caratterizzato da tensioni nell’Atlantico legate alla crescente presenza militare Usa nei Caraibi e alle speculazioni su un possibile attacco al Venezuela. A rendere note le attività è stato il Pentagono attraverso un messaggio su X accompagnato da un video, in cui si segnala che la 22esima unità di spedizione dei Marines ha realizzato operazioni di addestramento a Porto Rico. Il filmato mostra un mezzo anfibio che trasporta truppe, veicoli e attrezzature supportato da diversi elicotteri con militari che si esercitano negli sbarchi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

