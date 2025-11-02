Tensioni in maggioranza Scialdone rifiuta presidenza commissione e lascia Prima Pignataro
Antonio Scialdone, esponente del movimento civico Prima Pignataro, ha annunciato il suo allontanamento dalla maggioranza consiliare, rifiutando contestualmente la proposta di presiedere la Commissione di Valutazione. Una decisione che, come spiega in una lunga nota, nasce da ragioni di coerenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
