Tensione Usa-Venezuela | gli scenari L’obiettivo di Trump è il cambio di regime

Roma, 2 novembre 2025 – Il dittatore Maduro è sotto attacco. Gli Usa hanno scatenato una pressione mai vista prima. Cosa vuole Trump? Innanzitutto, dimostrare al suo elettorato che mantiene un impegno di prim'ordine: guerra al narcotraffico. Il fentanyl e la cocaina fanno strage, ogni tentativo di contrasto è fallito. Trump poi è stato votato dai latinos; negli Usa milioni di venezuelani, cubani, nicaraguensi, fuggiti dalle dittature marxiste del continente, chiedono una politica aggressiva verso le dittature simboleggiate da Nicolas Maduro, Raul Castro, Daniel Ortega. Al centro della sua politica estera c'è poi un repubblicano di origine cubana, Marco Rubio, terminale di relazioni con la resistenza in questi Paesi, con l'emigrazione negli Usa, con parte importante del sistema politico latino.

