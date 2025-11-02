Tensione Fiorentina | forze dell’ordine anche davanti al Viola Park per prevenire contestazioni

Firenze, 2 novembre 2025 – Ore di tensione, ore di riflessione. In attesa di capire cosa farà la società e quale sarà il destino del suo allenatore Stefano Pioli, la Fiorentina vive momenti certamente non facili a livello societario. Anche perché la contestazione dei tifosi è feroce. La sconfitta contro il Lecce per 0-1 ( gol di Berisha ) dice una cosa ben chiara: per la prima volta nella sua storia la Fiorentina è a zero vittorie in Serie A dopo dieci partite. Una situazione pesante a livello di classifica. I viola sono in zona retrocessione. La curva Fiesole si è radunata, al termine della partita, davanti alla tribuna coperta, da dove i giocatori della Fiorentina escono dopo il match. 🔗 Leggi su Lanazione.it

