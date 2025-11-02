Tensione all' uscita del rave scontri e feriti durante le operazioni di identificazione
Dopo due giorni di relativa calma, purtroppo la situazione si è fatta abbastanza incandescente presso l'ex Bugatti di Campogalliano, dove si è concluso nel tardo pomeriggio il rave party iniziato venerdì sera. Come abbiamo raccontato oggi, il deflusso dei partecipanti è avvenuto alla spicciolata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Tensione all'uscita del rave, scontri e feriti durante le operazioni di identificazione
«Volevo creare combattimenti che trasmettessero realismo e tensione, non solo spettacolo. » Junichi Okada, oltre a recitare, si è occupato anche della produzione e delle coreografie d'azione di Last Samurai Standing, la nuova serie Netflix ispirata ai romanzi
Rave party abusivo all'ex Bugatti: scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni e gli arresti - Modena, lento deflusso interrotto più volte: un camper ha tentato di forzare il blocco rischiando di investire gli agenti.
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato cordone dei controlli: camper tampona la polizia - Dopo un'attesa di un paio d'ore un camper e un'auto, usciti dal rave, hanno colpito due auto della polizia
Witchtek, tensioni al rave di Modena: partecipanti si scontrano con la polizia per evitare i controlli - Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia Witchtek, il rave di Halloween organizzato all'ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano (Modena).