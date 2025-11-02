Tennis Sinner vince anche a Parigi

17.18 Jannik Sinner non si ferma più. Dopo Vienna, il campione altoatesino si aggiudica anche il torneo Defense Arena Parigi riconquistando il vertice del ranking Atp. Ancora una volta, Jannik non lascia scampo ai suoi avversari con una lucidità impressionante. Match concluso in 1h52'. Per Sinner si tratta del 23° titolo in carriera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

