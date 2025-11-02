Tennis Serie A2 | impegno improbo per il CT Reggio riceve la capolista Circolo Stampa Sporting Torino Albinea trasferta da brividi a Macerata

Trasferta a Macerata per il Circolo Tennis Albinea, in campo alle 10 nella penultima giornata di Serie A2. L’obiettivo della formazione ospite, reduce da 2 vittorie consecutive, è quello di difendere la vetta per provare a giocarsi tutto all’ultima giornata con l’altra battistrada Bisenzio, impegnata ad Alghero contro il fanalino di coda del raggruppamento. Macerata è l’unica squadra in stagione ad aver regolato Bocchi e compagni e, inseguendo a -3 dalla coppia di testa, non è ancora tagliata fuori dai giochi e proverà a rientrare in corsa per la prima piazza, che garantisce l’accesso ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

