Tennis Salvini celebra Sinner | Straordinario!

Lopinionista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Straordinario!”. Così il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini (foto) sui social celebra l’altoatesino Jannik Sinner che, vincendo il Paris Masters, torna a essere il tennista numero 1 al mondo. “Sono molto contento. E’ stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c’era in palio. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E’ stato un anno incredibile”, commenta lo stesso Sinner. “E’ stata una partita molto difficile – ha aggiunto Jannik riferendosi alla finale con Felix Auger-Aliassime – devi cercare di utilizzare le chance che hai, sono estremamente soddisfatto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

tennis salvini celebra sinner straordinario

© Lopinionista.it - Tennis, Salvini celebra Sinner: “Straordinario!”

Approfondisci con queste news

tennis salvini celebra sinnerSinner, sovranismo tennistico con residenza a Montecarlo - Preso da un’isteria collettiva il pubblico gli sportivi li vuole perfetti, vincenti, vuole sapere tutto di loro, delle loro fidanzate, delle loro vite e non ammette delusioni. Scrive giornaledibrescia.it

tennis salvini celebra sinnerSalvini 'no al processo a Sinner, campione orgoglio italiano' - "Non farei il processo a Sinner, è un orgoglio italiano, godiamoci un campione, ce ne sono tanti altri di tennisti in gamba": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano, ... Segnala msn.com

tennis salvini celebra sinnerSalvini difende Sinner. Pietrangeli invece no: "Schiaffo al mondo sporitvo" - Non si placano le polemiche sulla scelta di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis: qual è il parere del vicepremier Matteo Salvini e l'entrata a gamba tesa di Nicola Pietrangeli ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Salvini Celebra Sinner