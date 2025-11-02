Tennis Salvini celebra Sinner | Straordinario!

ROMA – “Straordinario!”. Così il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini (foto) sui social celebra l’altoatesino Jannik Sinner che, vincendo il Paris Masters, torna a essere il tennista numero 1 al mondo. “Sono molto contento. E’ stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c’era in palio. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E’ stato un anno incredibile”, commenta lo stesso Sinner. “E’ stata una partita molto difficile – ha aggiunto Jannik riferendosi alla finale con Felix Auger-Aliassime – devi cercare di utilizzare le chance che hai, sono estremamente soddisfatto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tennis, Salvini celebra Sinner: “Straordinario!”

Approfondisci con queste news

BREAKING NEWS Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini has spoken out in defense of Jannik Sinner amid heavy accusations of “betraying the nation” following his withdrawal from the 2025 Davis Cup as Italy’s team captain. Salvini stated that Sinner h - facebook.com Vai su Facebook

"#salviniportasfiga" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Sinner, sovranismo tennistico con residenza a Montecarlo - Preso da un’isteria collettiva il pubblico gli sportivi li vuole perfetti, vincenti, vuole sapere tutto di loro, delle loro fidanzate, delle loro vite e non ammette delusioni. Scrive giornaledibrescia.it

Salvini 'no al processo a Sinner, campione orgoglio italiano' - "Non farei il processo a Sinner, è un orgoglio italiano, godiamoci un campione, ce ne sono tanti altri di tennisti in gamba": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano, ... Segnala msn.com

Salvini difende Sinner. Pietrangeli invece no: "Schiaffo al mondo sporitvo" - Non si placano le polemiche sulla scelta di Jannik Sinner di non partecipare alla Coppa Davis: qual è il parere del vicepremier Matteo Salvini e l'entrata a gamba tesa di Nicola Pietrangeli ... Da msn.com