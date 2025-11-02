Tennis | Ronzulli ' Tricolore svetta più in alto di tutti'
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Classe, tenacia, forza, determinazione e orgoglio italiano. Jannik Sinner vince il Master 1000 di Parigi e torna numero uno del mondo. Il tricolore svetta più in alto di tutti”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sinner numero 1? Tutti i calcoli e le combinazioni da brivido. Chi sale e chi scende nella classifica Atp https://sport.tiscali.it/altrisport/tennis/articoli/sinner-punta-numero-1-alcaraz-parigi-torino-ranking-atp/ - facebook.com Vai su Facebook
Finale bellissima, se le sono date di santa ragione, Jannik chirurgico quando pesava di più $tennis - X Vai su X