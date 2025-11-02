Tennis | Meloni ' immenso Sinner ancora una volta'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Jannik Sinner "immenso, ancora una volta!". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tennis: Meloni, 'immenso Sinner ancora una volta'

News recenti che potrebbero piacerti

? Giuseppe Meloni, vice presidente Regione Sardegna, ha premiato il nuovo campione dell’Olbia Challenger, Luca Van Assche #tennis #OlbiaChallenger #ATPChallenger #Olbia #Sardegna - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Alcaraz, botta e risposta Instagram dopo Riad: "Ora sfida su sci e kart" - È stato Carlos a 'ventilare' l'ipotesi subito dopo la finale del Six Kings ... Riporta sport.sky.it

Tennis: Sinner in semifinale a Pechino, Musetti si ritira - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Atp 500 di Pechino, con sofferenza, alla ricerca delle soluzioni per rendere il suo gioco più imprevedibile. Scrive ansa.it

Sinner-Zverev, quando Jannik umiliò l'avversario e le sue critiche: “Non sono io a…” - Alla vigilia della finale di Vienna tra Sinner e Zverev vale la pena tornare indietro di qualche settimana, quando il numero uno italiano aveva risposto con calma e classe alle frecciate del tedesco. Da tuttosport.com