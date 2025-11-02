Tennis | Appendino ' Sinner risponde con lavoro e risultati a chi lo attacca'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Oggi ha dimostrato di essere ancora il più forte. Più forte delle assurde polemiche e dei suoi detrattori che già lo vedevano eterno secondo. Jannik Sinner torna numero uno al mondo dopo aver vinto il torneo di Parigi. È questa la sua risposta silenziosa a chi in questo ultimo periodo l'ha attaccato e infangato: lavoro e risultati". Lo scrive sui social Chiara Appendino, vicepresidente della Fitp. "Nei giorni scorsi -ricorda- Bruno Vespa è addirittura arrivato a mettere in dubbio la sua italianità perché viene da una terra bilingue. Assurdo. Discriminatorio. E grave. 🔗 Leggi su Iltempo.it

