Temporali allerta gialla in Liguria prolungata su Centro e Levante Frana nello Spezzino | Previsioni

Domenica di piogge e temporali sulla Liguria. Arpal ha deciso di prolungare l’allerta fino alle 21 sul Centro e alle 3 del mattino di lunedì sul Levante. Attenzione anche al vento e al mare. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Temporali, allerta gialla in Liguria prolungata su Centro e Levante. Frana nello Spezzino | Previsioni

Temporali e piogge diffuse, allerta gialla in Liguria: estesa fino a sera sul Centro e alle 3 sul Levante - Arpal ha deciso di prolungare l’allerta fino alle 21 sul Centro e alle 3 del mattino di lunedì sul Levante. Secondo ilsecoloxix.it

Liguria, domenica 2 novembre di allerta gialla per temporali: attesi rovesci e forti raffiche di vento - Arpal Liguria emette un’allerta gialla per temporali domenica 2 novembre: previsti rovesci intensi e venti fino a 50 km/h tra Genova e il levante ligure. Lo riporta ligurianotizie.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 novembre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 3 novembre, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su alcune regioni del nord e in gran ... Secondo fanpage.it