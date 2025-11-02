Temporali allerta gialla in Liguria estesa fino a sera sul Centro e alle 3 sul Levante | Previsioni

Domenica di piogge e temporali sulla Liguria. Arpal ha deciso di prolungare l’allerta fino alle 21 sul Centro e alle 3 del mattino di lunedì sul Levante. Attenzione anche al vento e al mare. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Temporali, allerta gialla in Liguria estesa fino a sera sul Centro e alle 3 sul Levante | Previsioni

Approfondisci con queste news

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante Zona C dalle 9 alle 18 di domani, domenica 2 novembre. - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni - X Vai su X

Liguria, domenica 2 novembre di allerta gialla per temporali: attesi rovesci e forti raffiche di vento - Arpal Liguria emette un’allerta gialla per temporali domenica 2 novembre: previsti rovesci intensi e venti fino a 50 km/h tra Genova e il levante ligure. Da ligurianotizie.it

Liguria, domenica di allerta gialla per temporali: attesi rovesci e raffiche di vento tra mattina e pomeriggio su centro e levante - Sulle aree di ponente e sui versanti padani occidentali (zone A ed E) è invece segnalata una bassa probabilità di temporali forti ... Riporta telenord.it

Allerta meteo in Liguria: temporali, piogge e possibili trombe d’aria tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre - Allerta meteo gialla in Liguria tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre: temporali, piogge diffuse e possibili trombe d’aria. Da ligurianotizie.it