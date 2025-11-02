Televisione in lutto se ne va una vera e propria leggenda! Quelle serie mitiche | indimenticabile

La cinepresa si spegne per l’ultima volta. Si è spento, all’età di 102 anni, un maestro indiscusso, una figura la cui visione ha plasmato l’immaginario collettivo di intere generazioni di telespettatori. La sua mente, lucida e brillante fino alla fine, ha regalato momenti iconici, dirigendo attori e intrecciando storie in un percorso artistico che abbraccia decenni. Il dolore per la sua perdita è grande, ma l’eredità che lascia, incisa nel cuore e nella memoria di tutti coloro che hanno amato le serie da lui dirette, è eterna. Addio a Ralph Senensky. Il mondo della televisione piange la scomparsa di Ralph Senensky, uno dei registi più prolifici e rispettati del piccolo schermo americano del secondo Novecento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

