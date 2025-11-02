Tecnologia per l’ex chiesa E l’affresco ha un autore

Ilgiorno.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fede, cultura, arte e tecnologia, uno studio firmato Comitato Cassina 150 e Pro Loco, e l’affresco secentesco dell’Immacolata Concezione dell’ex chiesetta dell’Assunta è "attribuito": sarebbe opera della bottega di Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, uno dei protagonisti del primo barocco milanese. L’attribuzione porta la firma di Francesco Cau, presidente del comitato storico Cassina 150. La ricerca, condotta in collaborazione con la Pro Loco e il presidente Marco Vazzoler, è stata condotta con impiego dell’ intelligenza artificiale, "preziosa – spiega lo stesso Cau - per analizzare lo stile pittorico e confrontarlo con le principali scuole lombarde di fine Cinquecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

tecnologia per l8217ex chiesa e l8217affresco ha un autore

© Ilgiorno.it - Tecnologia per l’ex chiesa. E l’affresco ha un autore

Approfondisci con queste news

Assemblea sinodale: De Angelis (Netgroup), “la tecnologia al servizio della Chiesa con oltre mille dispositivi connessi” - “La prima assemblea sinodale phygital, ovvero metà fisica e metà digitale che si è tenuta nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma, rappresenta un esempio straordinario di come la tecnologia ... agensir.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tecnologia L8217ex Chiesa L8217affresco