Tecnologia per l’ex chiesa E l’affresco ha un autore
Fede, cultura, arte e tecnologia, uno studio firmato Comitato Cassina 150 e Pro Loco, e l’affresco secentesco dell’Immacolata Concezione dell’ex chiesetta dell’Assunta è "attribuito": sarebbe opera della bottega di Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, uno dei protagonisti del primo barocco milanese. L’attribuzione porta la firma di Francesco Cau, presidente del comitato storico Cassina 150. La ricerca, condotta in collaborazione con la Pro Loco e il presidente Marco Vazzoler, è stata condotta con impiego dell’ intelligenza artificiale, "preziosa – spiega lo stesso Cau - per analizzare lo stile pittorico e confrontarlo con le principali scuole lombarde di fine Cinquecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
