Tavolo giovani | vertice a fine novembre per riprogrammare eventi spazi e progetti
Si terrà a fine novembre al centro Kas8 il tavolo per i giovani promosso dall’assessore al benessere giovanile Francesco Grassi. Un appuntamento concreto di confronto e ascolto che riunirà l’istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini, la scuola alberghiera Malatesta, il centro per le famiglie, l’Ausl, i servizi sociali distrettuali per minori e famiglie, le associazioni sportive e sociali del territorio, le parrocchie e gli scout, l’ufficio cultura e la biblioteca comunale. "Vogliamo mettere al centro i giovani, i loro spazi, le loro relazioni, il loro benessere a 360 gradi", spiega Grassi. "Non solo difficoltà e disagi, ma anche le energie positive che spesso restano invisibili: ragazzi che animano i centri estivi, fanno volontariato, aiutano gli allenatori o si mettono a disposizione della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
#vedanoinforma L'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vedano al Lambro in collaborazione con il Tavolo Giovani organizza il "CINEFORUM”. Rassegna: "Attraverso i loro occhi". di Sean b Vai su Facebook
Giovani, pronto un vertice comune - Nuove risorse per i giovani di Bellaria Igea Marina: il Ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila euro da impiegare in attività socio- Si legge su ilrestodelcarlino.it
Manovra, rissa senza fine sugli extraprofitti delle banche: Salvini versione “Robin Hood”, Meloni e Tajani frenano - Il vertice convocato per oggi tenterà per l’ennesima volta di mettere fine alla rissa che nella maggioranza prosegue incurante di intese e accordi. msn.com scrive