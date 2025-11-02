Si terrà a fine novembre al centro Kas8 il tavolo per i giovani promosso dall’assessore al benessere giovanile Francesco Grassi. Un appuntamento concreto di confronto e ascolto che riunirà l’istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini, la scuola alberghiera Malatesta, il centro per le famiglie, l’Ausl, i servizi sociali distrettuali per minori e famiglie, le associazioni sportive e sociali del territorio, le parrocchie e gli scout, l’ufficio cultura e la biblioteca comunale. "Vogliamo mettere al centro i giovani, i loro spazi, le loro relazioni, il loro benessere a 360 gradi", spiega Grassi. "Non solo difficoltà e disagi, ma anche le energie positive che spesso restano invisibili: ragazzi che animano i centri estivi, fanno volontariato, aiutano gli allenatori o si mettono a disposizione della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tavolo giovani: vertice a fine novembre per riprogrammare eventi, spazi e progetti