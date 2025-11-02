Tavolo giovani | vertice a fine novembre per riprogrammare eventi spazi e progetti

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà a fine novembre al centro Kas8 il tavolo per i giovani promosso dall’assessore al benessere giovanile Francesco Grassi. Un appuntamento concreto di confronto e ascolto che riunirà l’istituto comprensivo Rita Levi-Montalcini, la scuola alberghiera Malatesta, il centro per le famiglie, l’Ausl, i servizi sociali distrettuali per minori e famiglie, le associazioni sportive e sociali del territorio, le parrocchie e gli scout, l’ufficio cultura e la biblioteca comunale. "Vogliamo mettere al centro i giovani, i loro spazi, le loro relazioni, il loro benessere a 360 gradi", spiega Grassi. "Non solo difficoltà e disagi, ma anche le energie positive che spesso restano invisibili: ragazzi che animano i centri estivi, fanno volontariato, aiutano gli allenatori o si mettono a disposizione della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tavolo giovani vertice a fine novembre per riprogrammare eventi spazi e progetti

© Ilrestodelcarlino.it - Tavolo giovani: vertice a fine novembre per riprogrammare eventi, spazi e progetti

News recenti che potrebbero piacerti

Giovani, pronto un vertice comune - Nuove risorse per i giovani di Bellaria Igea Marina: il Ministero per la Famiglia ha destinato al Comune oltre 20mila euro da impiegare in attività socio- Si legge su ilrestodelcarlino.it

tavolo giovani vertice fineManovra, rissa senza fine sugli extraprofitti delle banche: Salvini versione “Robin Hood”, Meloni e Tajani frenano - Il vertice convocato per oggi tenterà per l’ennesima volta di mettere fine alla rissa che nella maggioranza prosegue incurante di intese e accordi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tavolo Giovani Vertice Fine