Tassa sui rifiuti scoppia la polemica Un residente | La mia Tari ha subito un aumento pari al 72 per cento dal 2023

PORDENONE - Nuove segnalazioni sul fronte Tari. Dopo la protesta dei commercianti del centro e la replica dell?assessore Mattia Tirelli e dei vertici Gea, tornano a girare sui social le. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Tassa sui rifiuti, scoppia la polemica. Un residente: «La mia Tari ha subito un aumento pari al 72 per cento dal 2023»

