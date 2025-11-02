Tassa rifiuti Vengono colpite le famiglie in difficoltà

Como, città per turisti, ma non per chi fatica ad arrivare alla fine del mese ed è ostaggio della malaburocrazia. A Como mentre prima chi era in difficoltà economica non pagava la Tari, ora deve pagarla quasi tutta, accontentandosi di uno sconto del 25%. Un pasticcio da burocrati della contabilità, che i sindacalisti di Cisl e Cgil chiedono di sanare il prima possibile, per non penalizzare coloro che sono già in difficoltà. Con l’approvazione di una nuova normativa nazionale sono state definite le modalità applicative ed operative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici che fruiscono del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate: è stato introdotto il bonus sociale che corrisponde al 25% della Tari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tassa rifiuti, "Vengono colpite le famiglie in difficoltà"

