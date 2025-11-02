Tarquinia Pillole di Psicologia | la rassegna per parlare di benessere a 360 gradi

Tarquinia, 2 novembre 2025 – Prenderà il via l’8 novembre 2025 la terza edizione “Pillole di Psicologia”, la rassegna ideata e curata dalla psicologa e psicoterapeuta familiare Claudia Rossetti, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e con il patrocinio del Comune di Tarquinia. L’iniziativa si svilupperà in una serie di incontri che si terranno, come di consueto, il sabato pomeriggio alle 17, presso la sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto. Il titolo “Pillole di Psicologia” nasce dal desiderio di proporre momenti di riflessione brevi ma intensi, accessibili a tutti e capaci di stimolare consapevolezza e curiosità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it