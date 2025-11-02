Tare prima di Milan Roma | Spore di Derby? Ho vinto quello che contava Allegri è provato ma il gruppo è unito Leao ci ha promesso una grande partita

Tare prima di Milan Roma. Il dirigente dei rossoneri ha parlato a DAZN nel prepartita contro la Roma, soffermandosi su Allegri Intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Roma, Igli Tare, dirigente rossonero, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri, toccando diversi temi tra emozione, concentrazione e fiducia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tare prima di Milan Roma: «Spore di Derby? Ho vinto quello che contava. Allegri è provato, ma il gruppo è unito. Leao ci ha promesso una grande partita»

