Tare prima di Milan Roma | Spore di Derby? Ho vinto quello che contava Allegri è provato ma il gruppo è unito Leao ci ha promesso una grande partita

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tare prima di Milan Roma. Il dirigente dei rossoneri ha parlato a DAZN nel prepartita contro la Roma, soffermandosi su Allegri Intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Roma, Igli Tare, dirigente rossonero, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri, toccando diversi temi tra emozione, concentrazione e fiducia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

tare prima di milan roma spore di derby ho vinto quello che contava allegri 232 provato ma il gruppo 232 unito leao ci ha promesso una grande partita

© Calcionews24.com - Tare prima di Milan Roma: «Spore di Derby? Ho vinto quello che contava. Allegri è provato, ma il gruppo è unito. Leao ci ha promesso una grande partita»

Altre letture consigliate

Milan-Roma, retroscena di mercato: Tare ci aveva provato, no secco dei giallorossi - Oltre al campo, Milan e Roma sono coinvolte in diversi intrecci di mercato: uno recente riguarda un affare recente mai andato in porto ... Secondo milanlive.it

Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6 vittorie, 4 pareggi), anche se ha perso quella più recente (3- Da sport.sky.it

Tare, messaggio alla Roma: “Dovbyk al Milan? Si può fare lo scambio con Gimenez” - Dopo il debutto da incubo contro la Cremonese, il Milan sfida il Lecce nella seconda giornata di campionato. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tare Prima Milan Roma