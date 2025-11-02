Tare prima di Milan Roma | Dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa! Leao ci ha fatto una promessa

Inter News 24 Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, si è espresso così prima del match contro la Roma: occasione per i rossoneri di raggiungere l’Inter. Serata di grande importanza a San Siro, dove il Milan affronta la Roma in uno scontro diretto cruciale per la vetta della classifica. Nel pre-partita, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra, lanciando un messaggio indiretto alle rivali Scudetto, Napoli e Inter. Tare ha innanzitutto espresso vicinanza al tecnico Massimiliano Allegri, definendolo “provato” per la recente scomparsa del suo mentore, Giovanni Galeone, che considerava come una persona di famiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tare prima di Milan Roma: «Dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa! Leao ci ha fatto una promessa»

