Scritto da Taranto per la Palestina: Siamo in presidio davanti al porto di Taranto per impedire l’attracco della nave SEASALVIA, incaricata di caricare 30.000 tonnellate di greggio destinate all’aviazione dell’offensiva sionista. Il 26 novembre, nonostante la mobilitazione cittadina, Eni e le autorità portuali hanno già consentito un’operazione analoga, ignorando la voce della società civile e scegliendo consapevolmente di rendere Taranto complice del genocidio in corso. Abbiamo consegnato le nostre richieste formali alla Questura di Taranto. Per il momento Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, e Questura di Taranto si rifiutano di incontrarci e di aprire un dialogo, nascondendosi dietro il silenzio istituzionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto per la Palestina: presidio davanti al porto Contestato un nuovo attracco della nave di trasporto del greggio per i servizi militari israeliani