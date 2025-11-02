Taranto per la Palestina | presidio davanti al porto Contestato un nuovo attracco della nave di trasporto del greggio per i servizi militari israeliani
Scritto da Taranto per la Palestina: Siamo in presidio davanti al porto di Taranto per impedire l’attracco della nave SEASALVIA, incaricata di caricare 30.000 tonnellate di greggio destinate all’aviazione dell’offensiva sionista. Il 26 novembre, nonostante la mobilitazione cittadina, Eni e le autorità portuali hanno già consentito un’operazione analoga, ignorando la voce della società civile e scegliendo consapevolmente di rendere Taranto complice del genocidio in corso. Abbiamo consegnato le nostre richieste formali alla Questura di Taranto. Per il momento Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, e Questura di Taranto si rifiutano di incontrarci e di aprire un dialogo, nascondendosi dietro il silenzio istituzionale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Presidio pro-Pal: «No all’attracco della Seasalvia a Taranto» Mobilitazione di Usb e Taranto per la Palestina contro l'arrivo della nave cisterna con il suo carico di jet fuel diretto all'aviazione militare di Israele Giuditta Pellegrini - X Vai su X
QUESTA SERA PARLEREMO DI #PALESTINA CON L’ON. ARTURO #SCOTTO. Coi compagni del Circolo PD Talsano abbiamo organizzato una serata per discutere di #Palestina. Con grande piacere avremo, qui a #Taranto, l’onore di ospitare l’On. #ArturoS Vai su Facebook
Nave Seasalvia a Taranto, presidio attivisti davanti raffineria - Presidio di attivisti davanti alla raffineria Eni a Taranto per protestare contro l'arrivo al porto della nave Seasalvia che dovrebbe caricare greggio destinato - Secondo ansa.it
Taranto, anche un sit in pro Gaza davanti alla Prefettura - Nel giorno della mobilitazione in segno di solidarietà alla Palestina e alla Flotilla una parte di manifestanti che ha partecipato al corteo per le vie del centro di Taranto ha raggiunto la Prefettura ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Presidio pro Pal davanti al Consiglio regionale Fvg - "Chi non voterà a favore della mozione per sospendere i rapporti istituzionali e di cooperazione tra Friuli Venezia Giulia e Israele ne renderà conto dinanzi alla storia". Scrive ansa.it