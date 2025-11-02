Taranto anziani terrorizzati da mesi da baby gang

Due anziani coniugi di Statte (Taranto), lei disabile e lui malato oncologico, vivono da mesi un incubo a causa di una baby gang del paese. "Devo stare sempre con le persiane chiuse perché con la fionda lanciano pietre e danneggiano il portone, ma non so chi sono questi ragazzi. Io e mio marito abbiamo paura di uscire. Non ne possiamo più", raccontano. La loro casa è da tempo bersaglio di sassi, bottiglie e citofonate notturne. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato tutto: arrivi in bici, urla, lanci di oggetti. Sei video allegati alla denuncia presentata ai carabinieri e ora al vaglio della Procura dei minori di Taranto, che ha attivato il codice rosso e un'indagine per stalking. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Taranto, anziani terrorizzati da mesi da baby gang

