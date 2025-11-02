Tangenziale di Novara | quando aprirà il nuovo tratto?
Non c'è ancora una data definitiva per l'apertura del nuovo tratto della tangenziale di Novara.L'apertura era infatti inizialmente prevista per la fine dell'estate, ma a giugno Anas aveva comunicato che, a causa di un aumento dei costi di alcuni materiali, l'inaugurazione del nuovo tratto sarebbe. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Quando saranno terminati i lavori di prolungamento della tangenziale? ? - facebook.com Vai su Facebook
Tangenziale di Mestre chiusa dalle 20 di sabato notte alle 8 di domenica per posizionare il nuovo cavalcavia Bottenigo - Rimarrà chiusa nella notte tra sabato e domenica la Tangenziale di Mestre, a causa del sollevamento della nuova struttura del cavalcavia Bottenigo. Lo riporta ilgazzettino.it