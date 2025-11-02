talk to me in arrivo uno spin off del film horror dei fratelli philippou

Nel 2022, il film horror australiano Talk to Me è diventato un sorprendente successo. Diretto dagli esordienti Danny e Michael Philippou, il film ha presentato una nuova interpretazione della possessione soprannaturale, incentrata su un gruppo di adolescenti e una misteriosa mano. Il film ha ottenuto ampi consensi dalla critica e ha incassato oltre 92 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 4,5 milioni, diventando il film horror con il maggiore incasso di A24. I fratelli Philippou hanno dimostrato che il loro debutto non è stato un caso fortuito, tornando nel 2025 con il loro secondo lungometraggio, Bring Her Back, che ha ottenuto anch’esso ottime recensioni e un rispettabile incasso al botteghino mondiale di oltre 39 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

