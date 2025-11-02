Taiwan merita di partecipare al Global Mutirão sulla transizione climatica Scrive il ministro Peng

Il cambiamento climatico sta rapidamente rimodellando la struttura economica globale e il panorama dei rischi. Taiwan non è immune a questa crescente sfida. Nell’estate del 2025, l’area meridionale e orientale di Taiwan è stata colpita da tifoni e piogge torrenziali consecutivi, che hanno causato gravi inondazioni in molte località e hanno evidenziato il profondo impatto del clima estremo sullo sviluppo regionale e sulla sicurezza pubblica. In qualità di membro responsabile della comunità internazionale, Taiwan si sta muovendo per affrontare il cambiamento climatico in linea con gli sforzi globali per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto al valore base di riferimento. 🔗 Leggi su Formiche.net

