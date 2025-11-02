Taiwan merita di partecipare al Global Mutirão sulla transizione climatica Scrive il ministro Peng
Il cambiamento climatico sta rapidamente rimodellando la struttura economica globale e il panorama dei rischi. Taiwan non è immune a questa crescente sfida. Nell’estate del 2025, l’area meridionale e orientale di Taiwan è stata colpita da tifoni e piogge torrenziali consecutivi, che hanno causato gravi inondazioni in molte località e hanno evidenziato il profondo impatto del clima estremo sullo sviluppo regionale e sulla sicurezza pubblica. In qualità di membro responsabile della comunità internazionale, Taiwan si sta muovendo per affrontare il cambiamento climatico in linea con gli sforzi globali per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto al valore base di riferimento. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
#IAgree Novak Djokovic ha annunciato che non onorerà il mese del Pride a giugno, in quanto il "WOKE" non merita di essere celebrato. La sua è una sfida al 'Pride', ma è anche un invito alla riflessione che di fatto innesca un dibattito ben più ampio sul ruolo d - facebook.com Vai su Facebook