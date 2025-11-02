Taglio del nastro della ventesima Mangiaunta Giano dell’Umbria celebra l’olio extravergine

GIANO DELL’UMBRIA Al via venerdì scorso la 20esima edizione de La Mangiaunta, che fino ad oggi anima il centro storico con giornate dedicate all’ olio extravergine d’oliva dei produttori locali. Ieri il taglio del nastro della manifestazione alla presenza di cittadini, visitatori e rappresentanti istituzionali fra cui il sindaco Manuel Petruccioli, l’assessore agli eventi, Valeria Santi, l’assessore al turismo Jacopo Barbarito. "Un fine settimana di Ognissanti, questo del 2025 a Giano dell’Umbria, che è già un successo e che sta richiamando tanta gente sia dall’Umbria che da fuori regione con iniziative per bambini e adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio del nastro della ventesima “Mangiaunta“. Giano dell’Umbria celebra l’olio extravergine

