SWITCH SaltyNX 1.59 è Disponibile | Miglioramenti alla Stabilità e Compatibilità

La comunità homebrew del Nintendo Switch ha un nuovo aggiornamento da celebrare: SaltyNX 1.5.9 è ora disponibile. Questa versione introduce un cambiamento cruciale nel modo in cui il sysmodule rileva l’applicazione in esecuzione, risolvendo un fastidioso problema di picchi di utilizzo della CPU che poteva portare all’irresponsività del sistema. Cosa Cambia in SaltyNX 1.5.9?. Il cambiamento principale di questa release è il refactoring del metodo di rilevamento dell’applicazione in focus. Questo aggiornamento: Riduce drasticamente l’utilizzo della CPU: Prevenendo picchi di carico durante l’esecuzione di alcuni giochi, un problema che si manifestava in particolare quando si abilitava l’opzione “60 HZ” nel menu HOME tramite FPSLocker. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net